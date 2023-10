Guerre entre le Hamas et Israël : "L'antisémitisme aujourd'hui en France est présent absolument partout", alerte le président de l'UEJF

Durée de la vidéo : 7 min

Invité du 12/13 info, mardi 31 octobre, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), revient sur la recrudescence des actes antisémites dans le contexte du conflit entre le Hamas et Israël.

819 actes antisémites ont été signalés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël, le plus gros chiffre connu depuis de nombreuses années. "C'est un chiffre qui dit surtout combien l'antisémitisme, aujourd'hui en France, est présent absolument partout", alerte Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), dans le 12/13 info du mardi 31 octobre.



"C'est comme si le 7 octobre était un élément déclencheur"

"L'antisémitisme, il est présent quand on va à la boulangerie et qu'on dit son nom qui a une connotation juive ou qu'on a un signe extérieur de judaïté", poursuit Samuel Lejoyeux. Il indique avoir porté plainte après s'être fait sortir d'un VTC avec menaces, alors qu'il parlait de l'inquiétude des Juifs au téléphone. "On a l'impression, quand on est juif aujourd'hui, de n'avoir finalement presque aucun endroit de sérénité", indique-t-il.



"Les premiers actes d'intimidation n'ont pas attendu les représailles israéliennes", ajoute le président de l'UEJF. "C'est comme si le 7 octobre était un élément déclencheur d'un antisémitisme qui manifestement était là en germe, et pas qu'en germe d'ailleurs, avant", déplore-t-il.