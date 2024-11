France-Israël : "Nous ne céderons rien à l'antisémitisme", affirme Emmanuel Macron avant le match

"Nous ne céderons rien à l'antisémitisme où que ce soit et la violence, y compris dans la République française, ne l'emportera jamais, et l'intimidation non plus", a déclaré Emmanuel Macron sur BFMTV, jeudi 14 novembre avant le match de football à haut risque France-Israël, auquel il se rendra au Stade de France. Outre Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ses deux prédécesseurs, seront présents au Stade de France, tout comme le Premier ministre Michel Barnier.

Le match entre la France et Israël, qui se déroule dans un contexte tendu en raison de la guerre au Proche-Orient et des récentes violences à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel-Aviv, mobilise 4 000 policiers et gendarmes. Alors que certains élus avaient appelé à une annulation ou à une délocalisation du match, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a décidé de maintenir ce match au Stade de France. "La France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l'antisémitisme", avait-il justifié.