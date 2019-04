Californie : fusillade dans une synagogue

Juifs, musulmans, chrétiens sont rassemblés pour prier, unis, à la mémoire des victimes d'une nouvelle fusillade antisémite. Quelques heures plus tôt, un jeune homme de 19 ans s'est introduit et a ouvert le feu avec une arme automatique dans la synagogue de Poway, dans la banlieue de San Diego (Californie). Une centaine de fidèles étaient rassemblés pour célébrer la fin de la Pâque juive. Heureusement, l'arme s'est enrayée, mais le bilan reste lourd : un mort et trois blessés.

Il avait annoncé son geste sur les réseaux sociaux

Le tireur présumé s'est rendu quelques minutes après la fusillade. "Un officier a repéré son véhicule à la sortie de l'autoroute, le suspect s'est rangé sur le côté et est sorti de sa voiture les mains en l'air", raconte Dave Nisleit, chef du département de police de San Diego. Il a immédiatement été mis en détention. Sur les réseaux sociaux, il avait annoncé son geste et martelé sa haine envers les juifs.

