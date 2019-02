DIRECT. Antisémitisme : Emmanuel Macron se rendra ce soir au mémorial de la Shoah

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ANTISEMITISME

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce mardi :



Emmanuel Macron se rendra ce soir au mémorial de la Shoah, de même que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses personnalités participeront quant à eux au rassemblement contre l'antisémitisme, place de la République, à Paris. Voici ce qu'il faut savoir sur cet événement, à Paris et en région.



Le cimetière juif de Quatzenheim, dans le Bas-Rhin, a été profané cette nuit. Environ 80 sépultures ont été la cible de tags et de croix gammées.



Dix ministres se relaient pendant onze heures pour débattre avec des jeunes sur la plateforme de streaming de jeux vidéos Twitch. Le Premier ministre, Edouard Philippe a reconnu que s'il avait 17 ans, il ne serait pas certain d'aller dans les réunions du "grand débat".







L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de réforme de la justice. Un texte vanté comme "ambitieux" et "équilibré" par le gouvernement, mais contesté par les oppositions.

: "Aujourd'hui, dans le discours, ceux qui veulent la disparition d’Israël sont ceux qui veulent s'attaquer aux Juifs", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée. "Mais je pense que quand on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes", a poursuivi le président, soulignant qu'il reviendrait sur cette question demain lors de son discours devant le Crif.

: "Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une bonne solution", déclare Emmanuel Macron.

: Emmanuel Macron annonce qu'il se rendra ce soir au mémorial de la Shoah.

: Contactée par franceinfo, la mairie de Quatzenheim confirme des tags et des croix gammés sur des tombes du cimetière juif. La préfecture du Bas-Rhin précise qu'"environ 80 sépultures" ont été profanées.

: "J’apprends à l’instant que le cimetière juif de Quatzenheim (qui est là depuis 1795), commune dont j’ai été maire durant 10 ans, vient d’être profané dans la nuit, avec des croix gammées sur les tombes", écrit sur Facebook Sylvain Waserman, le député de la 2e circonscription du Bas-Rhin, qui fait part de son "dégoût", de sa "colère" et de sa "révolte".

: Un cimetière juif a été profané à Quatzenheim (Bas-Rhin), indiquent plusieurs élus.

: "Nier le droit d'Israël à exister est évidemment juste inacceptable et dissimule bien souvent une forme d'antisémitisme, c'est indéniable. Ensuite faut-il pour autant prendre une loi qui pourrait laisser entendre que critiquer la politique d'Israël (...) pourrait être assimilé à un délit, cela va poser des problèmes de discussion interminables qui, à la fin, pourraient y compris nuire à la juste cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme".

: "Aujourd'hui, il s'agit d'éradiquer l'antisémitisme. Notre arsenal législatif est tout à fait au point pour lutter contre ce mal."



Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, se dit "réservé" quant à l'idée de pénaliser l'antisionisme. "J'appelle à la prudence et surtout à la réflexion très approfondie avant de faire des annonces intempestives", a-t-il ajouté sur BFMTV.

: Bonjour @Bérénice9229. Le rassemblement contre l'antisémitisme à Paris se tiendra à 19 heures place de la République. De nombreux rassemblements sont organisés un peu partout en France. Les lieux et les horaires sont disponibles sur cette page du Parti socialiste, qui est à l'origine de cette initiative.

: Bonjour, pouvez-vous nous rappeler ici l'heure et le lieu du rassemblement à Paris ? Merci

: "Non la France n'est pas un pays raciste. Non, la France n'est pas un pays antisémite."



"Il y a en France la proportion d'imbéciles, de racistes et d'antisémites qu'il y a parmi tous les groupes humains dans le monde. Peut-être moins du fait de l'impact permanent sur notre culture nationale des effets de la grande révolution de 1789", a déclaré Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Il prend ainsi le contrepied d'Edouard Philippe, qui estime que l'antisémitisme est "profondément enraciné dans la société française".

: Le rassemblement contre l'antisémitisme "est une opération de récupération", estime l'ancien ministre Thierry Mariani. Candidat sur la liste du Rassemblement national aux européennes, il exprime sur franceinfo son incompréhension sur l'absence d'invitation adressée au RN pour cet événement.

: Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il se rendrait au rassemblement de ce soir à Paris contre l'antisémitisme. Son successeur à l'Elysée, François Hollande, sera également présent. Nous avons récapitulé dans cet article quelles sont les personnalités qui participeront à cet événement impulsé par le Parti socialiste.

: En classe, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas chose aisée. "Je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. Je ne sais même pas l'écrire. C'est pas le truc contre les juifs ?" réagit par exemple un jeune du lycée Camille-Pissaro de Pontoise (Val-d'Oise). Reportage de notre journaliste Alexis Morel.

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce mardi :



Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement participeront ce soir au rassemblement contre l'antisémitisme, place de la République, à Paris. Voici ce qu'il faut savoir sur cet événement, à Paris et en région. Les présidents des deux chambres du Parlement, Gérard Larcher et Richard Ferrand, se recueilleront auparavant au Mémorial de la Shoah.



L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de réforme de la justice. Un texte vanté comme "ambitieux" et "équilibré" par le gouvernement, mais contesté par les oppositions.



• La consommation d'alcool est à l'origine de plus de 40 000 décès par an en France, selon une étude de Santé publique France. Chez les hommes, 11% des décès sont liés à l'alcool, ce qui représentent 30 000 décès.



Le film Grâce à Dieu, de François Ozon, devrait bien sortir en salles ce mercredi. Le prêtre Bernard Preynat, poursuivi pour agressions sexuelles, avait déposé un recours pour faire repousser la sortie du film, au nom de la présomption d'innocence. Il a été débouté par le tribunal administratif de Paris. On vous explique dans cet article pourquoi ce film fait polémique.

: "Il faut être totalement déterminé, je dirais presque enragé, dans notre volonté de lutter, avec la conscience claire que ce combat est ancien et qu'il durera longtemps."



Dans un entretien à L'Express, Edouard Philippe, qui participera ce soir au rassemblement prévu à Paris, estime que "l'antisémitisme est très profondément enraciné dans la société française". "On aimerait penser le contraire, mais c'est un fait", assène-t-il.

: "On en a marre, on a envie de vivre en toute tranquillité comme on l'a toujours fait dans ce beau pays". Alors que les actes antisémites se multiplient, notre journaliste Benjamin Mathieu est allé à la rencontre de la communauté juive de Créteil (Val-de-Marne), au sein de laquelle le sentiment d'insécurité grandit. Reportage.

: Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Richard Ferrand, iront se recueillir ce soir à 18h15 au Mémorial de la Shoah, annoncent-ils dans un communiqué commun. Un "geste symbolique" par lequel les présidents des deux chambres du Parlement entendent "exprimer leur solidarité à la communauté juive de France" et "réaffirmer leur attachement aux valeurs de la République et leur détermination commune à ne jamais céder à la haine et à la violence".

: L'homme dont parle Alain Finkielkraut a été identifié comme homme originaire de Mulhouse (Haut-Rhin). Il est déjà connu des services de police pour "outrage à agent public" et serait en effet, selon le ministère de l'Intérieur, proche des milieux salafistes.

: "Le plus virulent, celui qui m'a dit 'Rentre à Tel-Aviv', a dit aussi 'La France est à nous' et ce n'était pas un petit Blanc", a déclaré Alain Finkielkraut hier soir sur franceinfo, après les insultes antisémites dont il a été la cible lors d'une manifestation des "gilets jaunes". "C'était très vraisemblablement un salafiste, il en avait l'allure, la barbe. Et d'ailleurs, il m'a dit : 'Dieu va te punir'. C'est lui d'ailleurs je crois que les policiers ont identifié."

: Faisons un premier point sur l'actualité de ce mardi :



Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement participeront ce soir au rassemblement contre l'antisémitisme, place de la République, à Paris. Voici ce qu'il faut savoir sur cet événement, à Paris et en région.



L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de réforme de la justice. Un texte vanté comme "ambitieux" et "équilibré" par le gouvernement, mais contesté par les oppositions.



• Un complice présumé du convoyeur de fonds suspecté d'avoir détourné un fourgon lundi dernier à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) s'est rendu au commissariat d'Amiens (Somme). Il s'agit du conjoint de la femme arrêtée avec le convoyeur, dont le degré d'implication n'est pas connu.



Le film Grâce à Dieu, de François Ozon, devrait bien sortir en salles ce mercredi. Le prêtre Bernard Preynat, poursuivi pour agressions sexuelles, avait déposé un recours pour faire repousser la sortie du film, au nom de la présomption d'innocence. Il a été débouté par le tribunal administratif de Paris. On vous explique dans cet article pourquoi ce film fait polémique.