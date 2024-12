Antibes : Marineland annonce une fermeture définitive le 5 janvier 2025

Le Marineland d'Antibes (Alpes-Maritimes) a annoncé, mercredi 4 décembre, son projet de fermeture définitive à compter du 5 janvier 2025.

La fin d'une ère après plus de 50 ans d'activité. Le célèbre parc marin d'Antibes (Alpes-Maritimes) va fermer ses portes le 5 janvier 2025. Dans un communiqué publié, mercredi 4 décembre, la direction a fait part de sa "profonde tristesse" et de sa "grande émotion". Cette décision est motivée par des difficultés économiques et de nouvelles lois plus contraignantes pour le parc.

De graves difficultés économiques

Dans son communiqué, la direction fait savoir que "la loi du 30 novembre 2021, interdisant les spectacles de cétacés, impose à Marineland d’envisager cette fermeture". Cette loi inscrite dans le Code de l'environnement vise à favoriser le bien-être animal en proposant des solutions d'accueil adaptées et en renforçant les normes des établissements zoologiques. Le parc évoque également de graves difficultés économiques, faisant état d'une fréquentation "passée de 1,2 million à 425 000 visiteurs par an" en 10 ans. Marineland assure dans son communiqué que d'autres parcs comme Aquasplash et Adventure Golf ne vont pas être touchés.

