Relations franco-américaines : la coopération cruciale entre Emmanuel Macron et Kamala Harris

Après le camouflet de la rupture du contrat d'armement australien, la réconciliation franco-américaine se poursuit avec le déplacement de Kamala Harris à Paris. Olivier Piton, spécialiste des États-Unis et ancien collaborateur à l'ambassade des États-Unis, est l'invité du JT de 23 Heures.

La vice-présidente des États-Unis est arrivée en France dans la soirée du mercredi 10 novembre. "Les médias américains ne parlent pas encore de réconciliation et ils ont parlé de ce déplacement en évoquant son côté factuel. Ils ont rappelé les raisons du différend entre la France et les États-Unis, mais cela n'a pas fait l'objet d'une couverture médiatique importante. Il est évident que le différend demeure, Kamala Harris reste pendant cinq jours en France", explique Olivier Piton, spécialiste des États-Unis et ancien collaborateur à l'ambassade des États-Unis.

"Il y aura des attentes "

Le rôle de la vice-présidente américaine sera aussi de démontrer que son pays peut recréer le lien avec ses alliés. "La marche est assez haute et des deux côtés il y aura des attentes. Du côté des Français, il y aura la nécessité de solder le différend et les Américains vont avoir envie de prouver que la page Trump est tournée. Le vice-président fait ce que le président dicte, c'est toujours le président qui est maître de l'exécutif. Mais il est important pour l'administration Biden de montrer que la connexion avec les pays alliés est encore présente", ajoute Olivier Piton.