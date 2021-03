DIRECT. Affaire des "écoutes" : l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, fait appel de sa condamnation pour corruption

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SARKOZY

: Bonjour @Malou, en effet Nicolas Sarkozy est attendu du 17 mars au 15 avril pour son deuxième procès dans l'affaire "Bygmalion", sur ses frais de campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Si vous ne vous souvenez plus de ce dossier, notre article à lire (daté de 2014) vous explique les principaux enjeux.

: Bonjour. N'y a t il pas un 2eme procès qui attend Sarkozy bientôt ?

: Bonjour @Karine, le délai d'appel est de dix jours francs, indique le site service-public.fr. Il est de un mois si la personne réside en dehors de l'Hexagone.

: Bonjour, sait-on sous quel délai les condamnés peuvent faire appel svp ?

: Nicolas Sarkozy est toutefois condamné à un an de prison ferme dans ce procès. Jacques Chirac avait été condamné à deux ans de prison avec sursis.

: Bonjour @Jules Non, Nicolas Sarkozy est le deuxième ancien président condamné sous la Ve République après Jacques Chirac en 2011. Ce dernier avait été déclaré coupable de "détournement de fonds publics" et "abus de confiance" dans un des deux volets de l'affaire des emplois présumés fictifs de la ville de Paris.









(FREDERICK FLORIN / AFP)



: Est ce la première fois dans l’histoire qu’un président de la République est condamné ?

: Bonjour @curieux, c'est exactement la même chose, cela dépend sur quoi on veut insister, la peine ferme ou le sursis.

: Bonjour FI, y a-t-il une différence entre 3 ans de prison dont 2 avec sursis et 3 ans dont 1 an ferme ou est-ce une tournure de langage différente qui signifie la même chose ? Merci de m'éclairer

: Bonjour @Lomig, la peine n'est pas exécutable immédiatement car aucun mandat de dépôt n'a été prononcé. Dans tous les cas, un appel serait suspensif.

: La peine est elle exécutable immédiatement ?

: Il est un peu plus de 14 heures, on fait le point sur l'actualité :



• Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes". Son ancien avocat, Thierry Herzog, et l'ancien magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines.



Emmanuel Macron demande de "tenir" encore "quatre à six semaines" avant des assouplissements des contraintes. Suivez notre direct.





• Environ 26 milliards d'euros du plan de relance ont déjà été déployés depuis son lancement, a indiqué le ministre de l'Economie. Plus de 30 000 entreprises en ont ainsi bénéficié à ce stade, ainsi qu'un million de ménages et de jeunes.



Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais depuis décembre 2018, démissionne après une série de mauvaises performances.