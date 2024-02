Bâtiment cinq fois plus petit, loyer deux fois moins cher... A Paris, Les Républicains sont en plein déménagement

Les camions de déménagement mènent un étrange balai autour du siège des Républicains à Paris. Une page se tourne pour le parti dirigé par Éric Ciotti : il quitte la rue de Vaugirard pour s'installer juste à côté de l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon. Une manière de se rapprocher des lieux de pouvoir, mais surtout d'adapter ses locaux à un parti bien moins riche qu'avant.

Le 238 rue de Vaugirard est considéré comme une adresse "maudite" par plusieurs membres du parti. Lorsque l'UMP s'y installe, en 2011, le bâtiment de plus de 5 000 mètres carrés grouille d'activité : Nicolas Sarkozy est président et candidat à sa réélection, la droite est majoritaire à l'Assemblée. La suite est connue, le chef de l'Etat sortant est battu par François Hollande en 2012, provoquant une véritable crise interne au parti.

Plus près de l'Assemblée

Depuis, le bâtiment a subi des guerres intestines et trois présidentielles perdues, un budget de plus en plus dans le rouge. Le parti est d'abord passé de propriétaire à locataire. Aujourd'hui, il ne peut plus payer trois millions d'euros de loyer annuel pour des bureaux à moitié vides.

Alors les ordinateurs, stylos UMP et vieilles affiches de campagne sont dans des cartons, en plein transfert vers un bâtiment cinq fois plus petit, au loyer deux fois moins cher, mais juste à côté de l'Assemblée nationale. Tout un symbole : le seul pouvoir des LR est désormais de peser sur les textes législatifs avec ses 62 députés capables de faire basculer une majorité. L'inauguration aura lieu en début de semaine prochaine.