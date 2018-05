DIRECT. Regardez la cérémonie de commémoration du 8-Mai sur France 2

Ce qu'il faut savoir

A l'occasion du 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, France 2 bouleverse ses programmes et diffuse, mardi 8 mai à 9h40, une émission spéciale présentée par Julian Bugier. Pour commenter l'événement, le journaliste est entouré de : Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de la rédaction ; Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie ; l'historien Fabrice d'Almeida et le réalisateur Jean-Christophe Brisard. Une cérémonie que vous pouvez suivre également sur franceinfo.fr.

Comme à l'accoutumée. Le président de la République se rend place Clemenceau, à Paris, pour déposer une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle, avant de remonter l'avenue des Champs-Elysées, avec l'escorte de la Garde républicaine. A son arrivée sur la place de l'Etoile, Emmanuel Macron passe en revue les troupes, avant de déposer une gerbe et de raviver la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, sous l'arc de triomphe.

8 mai 1945. La date correspond à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La capitulation de l'armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts.