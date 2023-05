DIRECT. Commémorations du 8-Mai : Emmanuel Macron remonte les Champs-Elysées, suivez les cérémonies du 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron va rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance, lundi 8 mai à Lyon, après la traditionnelle cérémonie de la victoire à l'Arc de triomphe, à Paris. Comme à chaque célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'Etat va remonter les Champs-Elysées, accompagné par la grande escorte de la Garde républicaine, à cheval et motorisée. En présence de la Première ministre Elisabeth Borne, il déposera une gerbe et ravivera la flamme du soldat inconnu, à partir de 11 heures. Ils observeront ensuite une minute de silence. Suivez notre direct.

Un hommage à Jean Moulin à Lyon. Emmanuel Macron est attendu vers 14h30 à l'ancienne prison de Montluc, où Jean Moulin et d'autres résistants furent détenus, pour un hommage à la "Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie". Le chef de l'Etat sera accompagné du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, du ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, et de la secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles.

Le président va rappeler "le rôle politique essentiel" de Jean Moulin. Dans son discours, Emmanuel Macron compte souligner comment le résistant a permis l'unification de la Résistance et l'émergence d'une France libre. Il doit également "exalter à travers lui cet esprit de résistance qui est propre au peuple français", précise l'Elysée.

Des commémorations sous haute sécurité. Devant les risques de "casserolades", récurrents depuis l'adoption de la réforme des retraites, tout rassemblement a été interdit aux abords des Champs-Elysées. A Lyon, la situation pourrait être tendue avec des appels à manifester à proximité du mémorial de la prison de Montluc. La préfecture du Rhône a interdit tout rassemblement dans cette zone.