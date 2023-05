8-Mai 2023 : trois moments forts à retenir de cette journée de commémorations

Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin à Lyon après la traditionnelle cérémonie parisienne à l'Arc de triomphe.

Après une commémoration du 8-Mai sur des Champs-Elysées quasiment vides, Emmanuel Macron est arrivé lundi 8 mai à Lyon pour visiter l'ancienne prison de Montluc. Quelques milliers d'opposants l'attendaient, tenus à bonne distance par les forces de l'ordre. Il a ensuite tenu un discours en hommage à Jean Moulin et à la Résistance. Franceinfo revient sur les temps forts de cette journée.

1 Le chef de l'Etat ravive la flamme du soldat inconnu sur des Champs presque vides

Comme à chaque célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'Etat a remonté en fin de matinée les Champs-Elysées, accompagné par la grande escorte de la garde républicaine, à cheval et motorisée. En présence de la Première ministre Elisabeth Borne, il a déposé une gerbe et a ravivé la flamme du soldat inconnu.

Pour éviter les risques de casserolades, récurrents depuis l'adoption de la réforme des retraites, tout rassemblement a été interdit aux abords de la célèbre avenue. Des filtrages stricts ont aussi été mis en place et le public tenu à bonne distance du défilé.

2 Emmanuel Macron visite la prison de Montluc pendant que 3 000 personnes manifestent

Le président de la République est arrivé vers 15 heures à l'ancienne prison de Montluc, à Lyon, où Jean Moulin et d'autres résistants furent détenus, pour un hommage à la "Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie". Il était accompagné du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, du ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye et de la secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire Patricia Miralles.

Après avoir déposé une gerbe, il a effectué une visite en compagnie d'un survivant. Il a notamment pénétré dans la cellule où était détenu Jean Moulin. Dans un même temps à Lyon, où tout rassemblement était prohibé dans un large périmètre autour de la prison de Montluc, environ 3 000 personnes ont manifesté en bordure de la zone interdite, selon la préfecture.

3 Dans son discours en hommage à Jean Moulin, le président choisit ses références historiques et culturelles

La République est "nécessaire, vitale et juste", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un discours depuis le Mémorial de la prison de Montluc. Il a associé le nom de l'ancien préfet et chef de la Résistance, mort sous la torture, à l'historien Marc Bloch, mort en déportation : "Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire, vitale, juste". "Ayons confiance en nous et en ceux qui nous suivront", a-t-il ajouté en référence au devoir de mémoire et de transmission.

En guise de clôture de son discours, le président de la République a repris les mots qui figurent en exergue du film L'Armée des ombres, réalisé par Jean-Pierre Melville en 1969 et adapté du roman du même nom de Joseph Kessel. "Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes notre jeunesse lointaine", a-t-il cité.