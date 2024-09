Sciences : l'expédition Tara Polar sur le point d'explorer l'Arctique

L’impressionnant navire océanographique Tara Polar partira en mission avec 18 personnes à son bord. Quel est l'objectif de cette expédition ?

La station Tara Polar a vocation à percer tous les secrets du pôle Nord : son atmosphère, sa glace, son écosystème. Sur un chantier de Cherbourg (Manche), les ouvriers s'affairent. Ils ont eu 18 mois pour construire une station polaire. Pour résister aux températures les plus extrêmes, la coque en aluminium a été renforcée à une épaisseur de 20 mm, trois fois plus qu'une coque de bateau classique.

Départ en 2026

Dans cette géode en forme d'igloo, 12 à 18 personnes vivront dans un espace restreint pendant un an et demi. La station naviguera depuis le nord de la Norvège en 2026. Puis, elle se laissera prendre dans les glaces et dériver avec la banquise pendant 500 jours. Cela permettra aux scientifiques d'étudier sur la durée les microorganismes vivant dans la glace, qui captent le carbone de l'atmosphère. La station Tara Polar doit réaliser une dizaine de dérives arctiques dans les vingt prochaines années, un enjeu majeur pour cette région qui se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste de la planète.

