Sciences : après une expérience de 510 jours sous terre, la sportive Beatriz Flamini a retrouvé l’air libre

L’athlète espagnole Beatriz Flamini vient de remonter à la surface, après plus de 500 jours passés sous terre dans un confinement total, sans lumière naturelle.

Que faisiez-vous le 20 novembre 2021 ? Quelque part en Espagne, Beatriz Flamini, une athlète espagnole, s’apprêtait à descendre à 70 mètres sous terre pour y passer 500 jours seule, sans repères temporels. "Ce n’est pas que le temps passe plus vite ou plus lentement, c’est que le temps ne passe pas du tout parce qu’il est tout le temps 4 heures du matin", confiait-t-elle durant l'expérience. Cette sportive de l’extrême, alors âgée de 48 ans, a perdu toute notion de temps au 65e jour.

Perte des repères temporels

Elle peint, lit, tricote, fait du sport, et parfois, craque. À l’extérieur, des spéléologues et des scientifiques veillent à son confort et expliquent qu’elle "doit être capable de ne pas perdre la mémoire, de prendre des décisions, de se concentrer et garder sa capacité de raisonnement". L’expérience avait déjà été tentée. En 1962, le Français Michel Siffre avait tenu 59 jours seul. En 2021, un groupe de 15 Français a passé 40 jours en communauté, pour étudier la perte de repères temporels. Beatriz Flamini a aujourd’hui retrouvé l’air libre.