Montagnes : en deux ans, le mont Blanc a baissé de plus de deux mètres

Des scientifiques ont effectué une expédition sur le mont Blanc afin de le mesurer. Ils ont annoncé leurs résultats, jeudi 5 octobre. Le mont Blanc a diminué de 2,22 mètres en deux ans, mais le réchauffement climatique ne serait pas à l'origine de cette baisse.

Avec sa blancheur immaculée, sa crête ciselée, le mont Blanc est le toit de l'Europe. En septembre, une expédition de scientifiques est partie à son assaut pour prendre ses mesures. Cette année, la mesure du mont Blanc était de 4 805,59 mètres, ont-ils annoncé, jeudi 5 octobre. C'est 2,22 mètres de moins qu'en 2021.



Des outils ultramodernes

La mesure est très précise. Dans l'équipe de scientifiques, il y avait des géomètres, des guides de haute montagne et des glaciologues dotés d'outils ultramodernes. Ils ont notamment eu recours à un drone pour analyser l'évolution du volume de neige. "Ça fluctue selon les vents, et donc, selon les conditions météo de l'hiver et de l'été juste avant, on a des conditions, des formes qui peuvent changer", explique Farouk Kadded, ingénieur géomètre. Contrairement aux idées reçues, le réchauffement climatique ne serait pas à l'origine de cette baisse, mais les scientifiques restent prudents. La prochaine campagne de mesure aura lieu en 2025.