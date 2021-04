Un exploit. En réussissant la prouesse de voler sur Mars, lundi 19 avril, le petit hélicoptère de la Nasa Ingenuity est devenu le premier engin motorisé à voler sur une autre planète, comme l'a confirmé l'agence spatiale américaine.

"Nous pouvons maintenant dire que des humains ont fait voler un engin motorisé sur une autre planète", s'est enthousiasmée MiMi Aung, cheffe de projet de l'hélicoptère.

"Wow!"



