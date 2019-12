États-Unis : La Nasa se lance dans la conquête de Mars

Préparer l'arrivée de l'homme sur Mars, ouvrir une nouvelle page historique de la conquête de l'espace : c'est la mission du dernier né de la Nasa, un robot qui a fait ses premiers pas en Floride vendredi 27 décembre. Les ingénieurs portent des combinaisons et des masques. L'atelier de ce bijou est un endroit stérile. Sur Mars, le robot déploiera un drone et travaillera à établir une base pour les astronautes.

La Nasa veut aussi coloniser la Lune

"On fabriquera de l'oxygène sur Mars et avec notre drone, nous aurons des capacités de reconnaissance aérienne", explique Matt Wallace, chef de projet adjoint de "Mars 2020". Objectif 2034 pour un homme ou une femme sur Mars. Donald Trump a accordé 2 milliards de dollars de plus à la Nasa. L'agence n'avait plus fait rêver depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune. La Nasa, qui veut aussi coloniser la Lune, est en concurrence avec les milliardaires Jeff Bezos et Elon Musk.

