Espace : sept élèves ingénieurs ont simulé la vie sur Mars dans le désert de l’Utah

Aller sur Mars, un rêve de gamins pour sept étudiants de Supaéro Toulouse, l’école qui a formé Thomas Pesquet. Ils viennent de vivre une expérience unique dans le désert de l’Utah. Coupés du monde, ils ont simulé la vie sur la planète rouge.

Ils sont arrivés après un long voyage de neuf mois dans l’espace. Et contemplent enfin ce décor extraterrestre, tout en roches et en nuances de rouge, la planète Mars. Ces deux ingénieurs français expérimentent des combinaisons souples qui les protègent du froid à -60 °C, mais permettent de meilleurs mouvements, sur une planète sur laquelle la gravité est trois fois plus faible, loin de toute civilisation.

Cloitrés pendant un mois

L’espace, ce n’est pas encore pour tout de suite. Nous sommes sur Terre, dans le désert de l’Utah, aux États-Unis. Ces ingénieurs font une mission de simulation dans cette base de la Mars Society, une organisation scientifique qui promeut l’exploration de la planète rouge. Ici, tout est reconstitué au plus près de ce que serait une vraie mission martienne.

Ils sont sept, deux filles et cinq garçons, ingénieurs, étudiants ou diplômés de Supaéro à Toulouse (Haute-Garonne), à vivre ici, cloitrés pendant un mois. Il faudra encore du temps, avant que le rêve de fouler la planète rouge devienne réalité.