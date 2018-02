Espace : des scientifiques (presque) sur Mars

On pourrait se croire sur Mars, et pourtant, ils sont au beau milieu du désert du Néguev, en Israël. Pendant quatre jours, ces apprentis astronautes ont vécu dans cette zone isolée et inhabitée afin de simuler la vie sur Mars. Une mission un peu spéciale pour ces six scientifiques israéliens. Ils ont pu tester des combinaisons spatiales et comme si c'était vrai, ont prélevé des roches qu'ils ont ensuite analysées dans la nacelle d'habitation.

Israël prévoit une future mission sur Mars

"Tout ce qui s'est passé ici, c'est un immense pas en avant. Et tout ce que nous avons appris en quatre jours va nous permettre de nous documenter et de nous améliorer", indique Jaqcqueline Fay, apprentie astronaute. L'objectif de cette expérience financée par Israël : planifier une future mission sur Mars, un rêve partagé avec la Chine, les États-Unis et la Russie.