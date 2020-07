DIRECT. Suivez le lancement de la fusée Atlas V qui emporte le robot Perseverance à la recherche de traces de vie sur Mars

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MARS

: Le robot Perseverance va se lancer aujourd'hui à la recherche de traces de vie sur Mars. Ce rover à six roues devrait mettre environ sept mois de voyage pour atteindre son objectif. Explications avec France 2.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Et voici un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi :



La Nasa lance aujourd'hui vers Mars son robot mobile Perseverance, conçu pour découvrir les traces des anciens microbes qui grouillaient peut-être sur la planète il y a trois milliards d'années. Le lancement est prévu à 7h50 depuis Cap Canaveral (Floride), soit 13h50 en France.





• Attention aux fortes chaleurs. Six départements sont placés en vigilance orange à la canicule : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Mais des températures très élevées sont également attendues sur d'autres régions. On vous explique ici la raison de ces coups de chaleur brefs qui surviennent depuis le printemps.



Le constructeur automobile français Renault a subi au premier semestre la perte nette la plus lourde de son histoire (7,3 milliards d'euros), plombé par son partenaire japonais Nissan et la crise sanitaire. Le groupe renonce à toute prévision de résultat financier pour 2020.



Des masques obligatoires dans plusieurs communes, dans certaines enceintes sportives, et peut-être bientôt dans le département du Nord. Et si le port du masque devenait obligatoire dans la rue ? L'idée prend de l'épaisseur depuis plusieurs jours, comme nous l'expliquons dans cet article.



Les députés ont adopté hier soir en seconde lecture l'emblématique article 1er de la loi de bioéthique, qui ouvre la PMA à toutes les femmes.











: "On va enfin chercher des Martiens ou si les Martiens ont existé il y a plus trois milliards d'années", s'enthousiasme Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap), à Toulouse. Interrogé par franceinfo, il décrypte l'objectif de la mission Mars 2020, dont le lancement est prévu aujourd'hui. "Si on pouvait découvrir des traces de vie, c'est-à-dire une vie il y a 3 milliards d'années sur Mars, on changerait notre façon de regarder l'univers, on se dirait probablement que la vie est partout dans l'univers", explique-t-il.