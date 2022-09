Le sociologue Michel Pinçon, connu pour ses travaux sur la grande bourgeoisie avec son épouse Monique Pinçon-Charlot, est mort à l'âge de 80 ans

Il était l'un des représentants les plus célèbres de la sociologie française. Michel Pinçon est mort à l'âge de 80 ans, selon une information publiée par L'Humanité, mercredi 28 septembre, et confirmée à franceinfo par les éditions La Découverte. "C'est avec tristesse et beaucoup d’émotion que les éditions La Découverte font part de la mort du sociologue Michel Pinçon, survenue le 26 septembre, à l’âge de 80 ans, des suites de la maladie d'Alzheimer", écrit la maison d'édition dans un communiqué.

Michel Pinçon, qui a été directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), s'est rendu célèbre pour ses travaux sur les catégories les plus riches de la population. Il travaillait sur ces derniers en duo avec son épouse, Monique Pinçon-Charlot. "Nous adressons nos pensées amicales à son épouse et complice de toujours, Monique Pinçon-Charlot, avec qui il a partagé six décennies d’une vie studieuse, amoureuse et engagée", continue la maison d'édition.