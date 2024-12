Le milliardaire Bernard Arnault nommé membre de l'Académie des sciences morales et politiques

Le poste est éminemment honorifique. Le milliardaire Bernard Arnault a été nommé lundi 2 décembre membre titulaire de l'Académie des sciences morales et politiques, après un vote de la quarantaine de ses membres. "Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, est élu cet après-midi membre titulaire de notre Académie", a annoncé l'Académie des sciences morales et politiques sur X.

"Il rejoint le fauteuil n°1 de la section Economie politique, Statistique et Finances laissé vacant par le décès de Denis Kessler", ajoute l'Académie, située au sein de l'Institut de France. Denis Kessler, président du réassureur Scor depuis 2002, est mort en juin 2023 à l'âge de 71 ans.

L'Institut de France regroupe cinq académies : l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, et l'Académie des sciences morales et politiques. Cette dernière a "pour mission de perfectionner les sciences et les arts, par des recherches ininterrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec des sociétés savantes et étrangères", explique l'institution sur son site.