Winston Churchill, ce symbole de l’esprit britannique du XXème siècle

À l’honneur dans le film "Les Heures sombres", sorti le 3 janvier, Winston Churchill reste un héros de la Seconde Guerre mondiale et un symbole de l'esprit britannique. Surnommé le "Vieux Lion" ou "Pug" par son épouse, grand amateur de cigares et passionné de peinture, l’ancien Premier ministre britannique se disait fier d’être Anglais et considérait que sa vie "n’a pas vraiment été un long fleuve tranquille."

L’un des principaux artisans de la résistance des alliés face aux nazis

Avant de débuter sa carrière politique, l’homme né en 1874 en Grande-Bretagne est correspondant de guerre. Il est notamment envoyé en Afrique du Sud à seulement 25 ans, où il sera fait prisonnier par les soldats Boer avant de réussir à s’échapper.

En 1900, alors qu’il a 26 ans, il est élu pour la première fois député. Il se fait notamment remarquer pendant la Première Guerre mondiale, alors ministre de la Marine, pour une erreur de stratégie militaire de sa part causant la mort de 50 000 soldats britanniques à Gallipoli. Cet épisode lui sera longtemps reproché.

En 1940, alors que le régime nazi tyrannise l’Europe, il devient Premier ministre de Grande-Bretagne à 65 ans. Il décide d’engager l’Angleterre dans la guerre. Mais il doit pour cela convaincre les militaires et parlementaires, dont certains envisagent de faire la paix avec Adolf Hitler. Lui est fermement opposé à tout armistice avec le dirigeant allemand, comme il le faisait savoir dans un discours prononcé en 1941 : "Nous devons lui résister sur la terre et sur les mers. Nous devons être sur ses traces partout où il va."

Il sera l’un des principaux artisans de la résistance des alliés face aux nazis. Dès juin 1940, il soutient le général de Gaulle et lui offre les ondes de la BBC pour son fameux appel.

Premier homme d’État à recevoir le prix Nobel de littérature

Winston Churchill est aussi un passionné de littérature. Auteur de 43 livres, il remporte en 1953 le prix Nobel de littérature pour les six volumes de ses Mémoires de guerre. Il est le premier homme d'État à recevoir cette distinction.

Suite à des problèmes de santé, il quitte son poste de Premier ministre à 81 ans, qu’il avait retrouvé quatre ans plus tôt. Il décèdera neuf ans plus tard. Des funérailles nationales lui seront organisées et plus de 300 000 personnes viendront se recueillir devant sa dépouille.