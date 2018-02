VIDEO. Serge et Beate Klarsfeld "montrent la voie d'un combat au présent"

"Dans le combat de Serge [Klarsfeld], les archives sont fondamentales, et notre institution avait été créée comme un centre d'archives. Il l'a utilisé dans son travail quotidien mais il a énormément enrichi son travail en collectant des archives, notamment dans les familles", explique Jacques Fredj, qui dirige le Mémorial de la Shoah, à Paris, où se tient l'exposition Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire (jusqu'au 29 avril 2018).

"On s'était beaucoup attaché à conserver les archives des bourreaux et Serge a montré l'importance des archives des victimes, rappelle l'historien. C'est une évidence de le dire aujourd'hui, surtout dans cet espace dédié aux enfants qui ont été déportés, mais il nous a montré ce que les archives des bourreaux ne disaient pas et qu'il était absolument nécessaire d'avoir la voix des victimes quand on écrivait l'histoire de la Shoah. Et ça, c'est fondamental."

"Contre le Front national, contre la dictature en Argentine…"

"La force des Klarsfeld, c'est de ne jamais, dans leur combat, séparer le passé et le présent. C'est un combat au présent. Ils vont prendre des positions dans la société dans laquelle ils vivent : contre le Front national, contre la dictature en Argentine, pour la dignité des Tziganes et bien d'autres", note Jacques Fredj.

"Finalement, au nom du combat qu'ils mènent, ils conduisent d'autres combats. On a envie d'en être parce qu'ils nous montrent la voie d'un combat au présent, pas tourné vers le passé. C'est ça aussi qui va me donner l'envie de faire de l'histoire, à cette période-là. Ils me montrent qu'on peut être un historien et engagé dans la société dans laquelle on vit", estime-t-il.

Extrait bonus de "Chasseurs de ténèbres", un reportage de "13h15 le dimanche" diffusé le 11 février 2018.