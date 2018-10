VIDEO. Regardez les deux derniers épisodes d'"Histoires d'une nation" sur France 2

Suite et fin d'Histoires d'une nation, la grande fresque en quatre épisodes signée Françoise Davisse et Carl Aderhold, racontée par Roschdy Zem. Après Le pays où l’on arrive et Des héros dans la tourmente, France 2 diffuse mardi 2 octobre, à 21 heures, les deux derniers volets : La Gloire de nos pères et Générations, que vous pouvez voir également sur notre site franceinfo.fr.

• Une histoire de générations. Ces documentaires retracent l'histoire des populations venues faire leur vie dans un nouveau pays, la France. Histoires d'une nation relate 150 ans d'immigration qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, près d'un tiers de la population française a au moins un arrière-grand-parent né à l'étranger.

• La gloire de nos pères. Ce troisième épisode raconte l’arrivée des immigrés venus travailler pour redresser le pays après la guerre : des Italiens, des Espagnols, des Algériens, dont certains vivent dans des bidonvilles. C’est l’appel de l’abbé Pierre, le 1er février 1954 : 1 677 Parisiens sont sans logis, dont deux tiers sont algériens. C’est l’histoire d’un Kabyle, Smaïl Zidane, qui dort sur un chantier près du futur Stade de France, où son fils gagnera quarante-quatre ans plus tard la Coupe du monde de football avec les Bleus. C’est l’histoire de vingt années qui ont révolutionné la France.

• Générations. Le quatrième et dernier volet est plus proche de notre époque. Il raconte notamment l'évolution contemporaine des politiques migratoires mises en place par les pouvoirs publics, entre expulsions et régularisations, au motif de l'immigration "choisie". L’histoire de générations nées à partir des années 1970, au cœur d’une nation tiraillée entre désir d’unité et repli.