VIDEO. Regardez le quatrième épisode d'"Histoires d'une nation" : "Générations" sur franceinfo

Franceinfo diffuse, vendredi 19 octobre à 22 heures, Générations, le dernier volet de la série de documentaires signée Françoise Davisse et Carl Aderhold et racontée par Roschdy Zem, Histoires d'une nation.

• Histoires d’une nation. Ces documentaires retracent l'histoire des populations venues faire leur vie dans un nouveau pays : la France. Histoires d'une nation relate 150 ans d'immigration qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, près d'un tiers de la population française a au moins un arrière-grand-parent né à l'étranger.

• Générations. Le quatrième épisode est plus proche de notre époque. Il raconte notamment l'évolution contemporaine des politiques migratoires mises en place par les pouvoirs publics, entre expulsions et régularisations au motif de l'immigration choisie. Il retrace l’histoire des générations nées à partir des années 1970, au cœur d’une nation tiraillée entre désir d’unité et repli.

• Célébrités et anonymes. Michel Drucker, Camélia Jordana, Ramzy, Estelle Mossely ou José Garcia : enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants de Portugais, d’Italiens, de Polonais, d’Arméniens, de Russes, d’Algériens, de Marocains, de Cambodgiens ou de Chinois, tous racontent avec émotion leur arrivée en France, leurs souvenirs, leur histoire familiale.