VIDEO. Quelques repères chronologiques de la mise en place de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale

Pour disposer de repères chronologiques concernant la solution finale mise en place par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, il convient de débuter en 1925 avec la parution de Mein Kampf (Mon combat) écrit par Adolf Hitler quand il était en détention. Un livre qui sera vendu à quelques dizaines de millions d'exemplaires.

L'idéologie nazie se développe dans la société allemande et Hitler est élu en 1933. Cinq ans plus tard, des pogroms sont organisés dans toute l'Allemagne contre des juifs, notamment lors de la Nuit de cristal (Kristallnacht) le 9 novembre 1938. Plus de 90 morts, des dizaines de milliers d'entre eux sont arrêtés.

L'horreur de la Shoah

En 1940, la guerre commence et c'est le début de la construction du camp d'Auschwitz qui porte l'inscription "Arbeit macht frei" (Le travail rend libre) au-dessus de la porte d'entrée. C'est l'un des six camps d'extermination bâtis par le régime national-socialiste. Le 20 janvier 1942, les hauts dignitaires nazis se réunissent dans la banlieue de Berlin lors de la conférence de Wannsee. Ils y définissent quelle sera leur stratégie industrielle pour mettre en place ces usines de la mort, cette solution finale voulue par Hitler.

Les Alliés sont mis au courant par leurs services de renseignement des intentions des nazis à l'encontre des juifs. Le président des Etats-Unis Franklin D. Roosevelt ou le Premier ministre britannique Winston Churchill ne réagissent pas concrètement à ces informations. C'est à la fin de la guerre, en 1945, au moment de la libération des camps, que le monde découvre l'horreur de la Shoah, qui aura fait entre 5 et 7 millions de morts.

