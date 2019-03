VIDEO. Quand Yvonne et Charles de Gaulle font le choix courageux à l'époque de garder avec eux Anne, leur fille trisomique

A la fin des années vingt, Yvonne et Charles de Gaulle vivent heureux avec leurs deux enfants Philippe et Elisabeth. Leur troisième va tout changer. Anne naît le 1er janvier 1928 et ses parents comprennent après quelques mois qu’elle est différente. La trisomie est alors une énigme pour la médecine. Pour les familles, c’est une épreuve : Anne de Laroullière, petite-fille du couple, porte le même prénom que sa tante handicapée dont elle a toujours entendu parler : "Cette naissance a été un bouleversement terrible, dit-elle au magazine "13h15 le dimanche" (replay). Elle parlait très peu, se déplaçait avec difficulté et tout changement la terrorisait."

"En même temps, il y avait une communication, rappelle-t-elle. Il y a cette fameuse photo où l’on voit mon grand-père avec elle sur les genoux. Cela montre bien qu’à l’époque mes grands-parents ne disaient pas qu’ils allaient la laisser dans un coin, mais qu’ils allaient essayer de développer les capacités de cet enfant, à son rythme." Yvonne et Charles aiment avec passion cette petite fille fragile. Ils décident de la garder avec eux. Un choix courageux car, à l’époque, ces enfants sont cachés dans des hôpitaux psychiatriques.

Anne de Gaulle est le premier acte de résistance du couple

"Le Général a tout fait pour comprendre sa fille trisomique, explique Jean-Paul Ollivier, auteur de Charles de Gaulle. Un destin pour la France (éd. Larousse). Il essayait de la faire parler et lui chantait des chansons, des comptines, pour tenter de l’éveiller un peu." Anne a encore plus soudé le couple. Elle est leur premier combat, leur premier acte de résistance. "On a dit que cela avait donné beaucoup de force à mon grand-père et je pense que c’est vrai, affirme Anne de Laroullière. C’était quelqu’un de très croyant et je pense que cette enfant très particulière l’a peut-être aidé à se battre encore plus pour la France dans ses moments difficiles."

Pour protéger leur benjamine du regard des autres, le couple achète la Boisserie à Colombey-les-Deux-Eglises, en Haute-Marne, au cœur d'une campagne austère dans une maison vaste, mais sans eau courante ni électricité. Yvonne de Gaulle dépose en mai 1945 les statuts de la Fondation de-Gaulle pour l’accueil de jeunes femmes handicapées mentales sans ressources, afin qu’elles bénéficient des mêmes soins que leur fille chérie. L'institution prend le nom de Fondation Anne-de-Gaulle en 1948, année du décès de la jeune fille, à âge de vingt ans.