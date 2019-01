VIDEO. Le retour de De Gaulle, Mai-68, la cohabitation Mitterrand-Chirac... Regardez le documentaire "Ve République, au cœur du pouvoir"

La Constitution date de 1958 et ne compte que 35 pages, mais elle continue d'être la pierre angulaire de la démocratie française. Le texte porte l'empreinte de deux hommes : Michel Debré et Charles de Gaulle, qui y voyait entre autres un moyen de répondre à la crise algérienne. À l’occasion du 60e anniversaire de cette Constitution, France 2 propose, mardi 15 janvier à 21 heures, un documentaire inédit signé Gabriel Le Bomin et Patrice Duhamel, raconté par Denis Podalydès, intitulé Ve République, au cœur du pouvoir. Un film que vous pouvez voir également sur notre site franceinfo.fr.

Depuis 1958, tous les présidents se sont appuyés sur la Constitution de la Ve République pour affronter les grandes crises nationales et internationales. Ce documentaire raconte les soixante ans d’une histoire tumultueuse, secouée par des crises majeures et des ruptures. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, l’indépendance de l’Algérie, Mai-68, la mort de Georges Pompidou, le duel Giscard-Chirac, l’alternance de 1981, la première cohabitation, la guerre du Golfe, la dissolution manquée de Jacques Chirac, la vague terroriste de 2015 et, bien sûr, les grandes crises sociales que tous ont affrontées.

Trois anciens chefs d’État, Valéry Giscard d’Estaing, François Hollande et Nicolas Sarkozy ont accepté de faire le récit de leur présidence, de raconter ces heures où ils sont seuls à décider, lorsque tout peut basculer. Huit anciens Premiers ministres, quatre présidents du Conseil constitutionnel, une dizaine de ministres régaliens livrent également leurs secrets "au cœur du pouvoir".