VIDEO. L'aventurier et le berceau de l'humanité

L’archéologue et spéléologue français Laurent Bruxelles a un rêve fou : découvrir le plus vieil ancêtre de l’humanité. Cet archéologue et spéléologue explore les grottes d’Afrique où il pense pouvoir faire la découverte du siècle.

La toute première présence humaine

Chapeau sur la tête, cordes, mousquetons et caméra au poing, il plonge dans les entrailles de la terre à la recherche d’un squelette, d’un crâne, d’un indice, d’une présence humaine il y a des millions d’années. Dans des paysages à couper le souffle, "Envoyé spécial" a suivi ce scientifique aventurier.

Une expérience à 360 degrés et en réalité augmentée

Pour compléter ce reportage, "Envoyé spécial" vous propose de découvrir la vie de cet archéologue hors du commun comme si vous y étiez. Vous pourrez observer l’un des plus vieux squelettes du monde, ou visiter le tumulus d’Antakari en 3D. Vous pourrez aussi tenter une expérience immersive à 360 degrés qui vous transportera dans des lieux inédits, interdits au public, comme la grotte dans laquelle le squelette fossile de l’australopithèque Little Foot a été retrouvé. Un voyage qui vous permettra d’en apprendre plus, et de vivre la vie de cet aventurier, à retrouver en réalité augmentée sur Facebook.

Un reportage de Wandrille Lanos, Philippe Maire et Marielle Krouk.