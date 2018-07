VIDEO. Au Japon, le gourou de la secte Aum et 12 de ses disciples exécutés par pendaison

"J’ai ordonné ces exécutions après avoir mûrement réfléchi." La déclaration de la ministre japonaise de la Justice a fait ressurgir une histoire vieille de 20 ans. En 1995, Shoko Asahara, gourou de la secte Aum, et ses disciples avaient perpétré un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Douze des adeptes impliqués et le leader du mouvement ont été exécutés, par pendaison, au cours du mois de juillet.

Un leader charismatique et tyrannique

Shoko Asahara naît en 1955, quasiment aveugle. Il étudie l’acupuncture, la médecine chinoise et fonde le mouvement Aum. À la fois considéré comme un leader tyrannique et charismatique, l’homme vend, par exemple, ses poils de barbe à 375 dollars le centimètre.

Inspiré du bouddhisme et de thèses apocalyptiques, le mouvement Aum est reconnu comme organisme religieux en 1989. Entre 3000 et 10 000 personnes adhèrent à la mouvance afin de pratiquer une méditation extrême, se libérer des diktats de la société et lutter contre le gouvernement japonais. Toutefois, à l’époque, des enlèvements et des disparitions de fidèles commencent à inquiéter la police japonaise.

Treize morts

Visés par plusieurs enquêtes, Shoko Asahara et des disciples décident de commettre un attentat. En 1995, dans le métro tokyoïte, une attaque au gaz sarin tue 13 personnes et en intoxique quelques 6 000 autres. Le gaz détruit les poumons et les victimes meurent asphyxiées sous terre ou à la sortie du métro.

Depuis son arrestation jusqu’à sa pendaison, Shoko Asahara était resté muré dans son silence.