REPLAY. "Ouvrez le 1" : contre l'oubli

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un nouveau rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. Pour ce deuxième numéro, le thème abordé est "Contre l'oubli", autour de la mémoire de la Shoah, soixante-quatorze ans après la libération du camp d’Auschwitz.

La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain. Ils sont allés à la rencontre de Beate et Serge Klarsfeld, qui reviennent ici sur les grands combats qu’ils mènent depuis des années.

Au sommaire :

Une question / Plusieurs regards : Beate et Serge Klarsfeld. A rebours : archives de l'INA sur les combats des époux Klarsfeld. Repères : mise en avant des grandes dates de la Shoah. 1 + 2 : Iannis Roder, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), responsable des formations au mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean-Jaurès. Il est l'auteur de Allons z'enfants... la République vous appelle ! (Ed. Odile Jacob). .

Avec A voix haute, le magazine "Ouvrez le 1" demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Ce mercredi, l'avocat Jean Veil, fils de Simone Veil, lit le poème Chœur des rescapés de Nelly Sachs.

