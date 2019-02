REPLAY. "1930-1939 : La Course à l’abîme" : regardez la deuxième partie du documentaire "La France de l’entre-deux guerres"

La France entre-deux guerres est un documentaire historique en deux parties, réalisé par Romain Icard à partir d’images d'archives colorisées, souvent inédites, et raconté par Denis Podalydès. Il revient sur deux décennies qui ont marqué l’histoire de notre pays, durant lesquelles les Français connaîtront l’euphorie des années folles, avant de sombrer dans la désillusion et l’effroi. La deuxième partie, La Course à l’abîme, est à voir samedi 16 et dimanche 17 février sur notre site franceinfo.fr.

>>>>> retrouvez le premier épisode, "La Grande Illusion", ici

Dans ce second volet (1930-1939), la France chavire à nouveau. La crise économique étouffe la joie des folles années, et la misère, que l’on pensait vaincue, est de retour. Durant cette décennie tourmentée, les ressorts des luttes sociales et les idéologies politiques qui marqueront le siècle à venir se mettent en place. La tentation fasciste émerge. A la sortie de la Première Guerre mondiale, nos grands-parents, qui rêvaient de paix, de progrès et d’une prospérité qui effaceraient les inégalités, vont perdre en dix ans toutes leurs illusions. Le pays sombre dans un nouveau conflit mondial.