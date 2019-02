REPLAY. "1919-1929 : La Grande Illusion" : regardez la première partie du documentaire "La France de l’entre-deux-guerres"

La France entre-deux-guerres est un documentaire historique en deux parties, réalisé par Romain Icard à partir d’images archives colorisées, souvent inédites, et raconté par Denis Podalydès. Il revient sur deux décennies qui ont marqué l’histoire de notre pays, durant lesquelles les Français connaîtront l’euphorie des années folles, avant de sombrer dans la désillusion et l’effroi. La première partie La Grande Illusion, est à voir samedi 16 et dimanche 17 février sur notre site franceinfo.fr.

Ce premier épisode débute au lendemain de la victoire des Alliés. En 1919, après quatre années d’enfer, guidés par l’espoir et le désir de reconstruire, les Français dessinent la modernité et plongent dans le XXe siècle. Le monde rural laisse place à la ville. L’artisanat est remplacé par l’industrie. Les femmes défient le patriarcat et s’affranchissent des codes du passé. La France devient la patrie des artistes. C’est une décennie de temps agités et heureux. Personne ne se doute que les Années folles ne seront qu’une parenthèse enchantée.

La deuxième partie du documentaire, intitulée La Course à l’abîme, se penche sur les années 1930 à 1939, durant lesquelles la France va à nouveau chavirer. La crise économique marque la fin des Années folles et le basculement du pays dans un nouveau conflit mondial.