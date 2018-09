Récit : grâce à un test ADN, deux frères Français et Américain se rencontrent

C'est l'histoire incroyable de deux frères qui se rencontrent pour la première fois. L'un est Américain, l'autre Français. Il y a quelques semaines encore, ils ne savaient rien l'un de l'autre. Allen Henderson et sa femme ont fait un voyage de 7 000 kilomètres. Il n'avait jamais quitté les États-Unis, le voilà aujourd'hui en France où il rencontre un grand frère et une famille française. "Il y a encore un mois, je ne savais pas qu'il existait, s'exclame-t-il, sourire aux lèvres. Cela me fait penser à mon père qui a fait le même voyage pendant la guerre".

Des tests ADN presque simultanés

Son père était un soldat américain, débarqué à Omaha Beach à 19 ans, en juin 1944. Vers l'Est, il partira ensuite libérer la France. Il y rencontre Irène dont il tombe amoureux. Elle tombe enceinte, mais il doit rentrer et ne le saura jamais. L'enfant de cette union a 72 ans aujourd'hui. Il s'appelle André. Toute sa vie, il a recherché ce père inconnu, jusqu'à un test ADN offert il y a quelques mois. Hasard miraculeux, son frère, Allen, qui travaille dans une radio américaine, vient lui aussi de faire un test. Les deux correspondent. André apprend alors le résultat par téléphone.

Arrivé en France, Allen est accueilli par la petite-fille d'André, aux anges. La ressemblance entre les deux hommes est frappante. Aucun ne parle la langue de l'autre. Qu'importe, côte à côte, ils remontent le temps en photos. D'ici quelques jours, ils partiront ensemble à Omaha Beach sur les traces de leur père. André compte désormais apprendre l'Anglais et rendra visite à son frère outre-Atlantique.

Le JT

Les autres sujets du JT