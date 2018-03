Pologne : une première plainte déposée en vertu de la loi controversée sur la Shoah

Une association a porté plainte contre un journal argentin, accusé de "nuire à la nation polonaise".

A peine votée, déjà utilisée. En Pologne, la loi controversée sur la Shoah a servi de fondement, vendredi 2 mars, à une première plainte contre un journal argentin, accusé de "nuire à la nation polonaise". La Ligue polonaise contre la diffamation (RDI) reproche à Pagina 12 d'avoir illustré "de manière tendencieuse" un article sur le massacre de Juifs à Jedwabne perpétré en 1941 par leurs voisins polonais, avec une photo d'un groupe de résistants anticommunistes polonais d'après-guerre.

Une loi vivement critiquée en Israël

Cette loi, voulue par le président polonais et entrée en vigueur jeudi, prévoit une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison pour ceux qui attribueraient "la responsabilité ou la co-responsabilité de la nation ou de l'Etat polonais pour les crimes commis par le Troisième Reich allemand". Elle a provoqué de vives tensions avec Israël et de nombreuses organisations juives à travers le monde, qui reprochent à Varsovie de nier la participation de certains Polonais au génocide des Juifs, voire d'empêcher des rescapés juifs de raconter leur expérience.

La RDI, proche des conservateurs au pouvoir en Pologne, accuse le journal Pagina 12 et son journaliste Federico Pavlovsky de "manipulation, action destinée à nuire à la nation polonaise et à la bonne réputation des soldats polonais". "C'est un abus délibéré qui doit confirmer auprès des lecteurs (la thèse de) l'antisémitisme polonais", ajoute la fondation polonaise. La Pologne a été envahie par l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs, y ont été tués durant cette période.