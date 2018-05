Pérou : de nouveaux géoglyphes spectaculaires ont été découverts

Une orque, une danseuse et un singe. Voilà ce que représentent les géoglyphes récemment découverts à Palpa, au Pérou. Le plus grand est long de 70 mètres. Il s'agit de vastes dessins tracés à même le sol par entassements de pierres ou pouvant être creusés dans la terre ou même tracés dans la végétation.

Plus vieux que les lignes de Nazca

Grâce à des drones, 25 d'entre eux ont pu être photographiés. Les motifs mystérieux seraient l'oeuvre de membres de la civilisation Paracas. Ils ont plus de 2 000 ans et sont donc plus anciens de plusieurs siècles que les célèbres lignes de Nazca. Les lignes de Nazca ont été découvertes en 1926, ceux de Palpa ont été mis au jour grâce aux indications de la population qui ont permis l'arrivée d'une équipe de scientifiques péruviens. La plupart ne peuvent être vus que du ciel, d'où l'importance des drones et de la technologie pour mettre en lumière ces merveilles historiques.