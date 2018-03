L’histoire du sex-toy en cinq dates

40 avant J-C

C’est dans l’Antiquité, en 40 avant J-C, que le vibromasseur aurait fait son apparition. Selon un philosophe grec, c’est la reine d’Égypte Cléopâtre qui en serait à l’origine. Elle aurait eu recours à un jouet bien particulier : un rouleau de papyrus qu’elle faisait remplir d’abeilles afin de profiter de leur bourdonnement.

1883

Il faut ensuite attendre les années 1880 pour voir apparaître le tout premier vibromasseur mécanisé à vapeur. Le médecin anglais Joseph Mortimer Granville dépose un brevet pour une machine d’un nouveau genre : le marteau de Granville, ou percuteur mécanique à ressort. Toutefois, cette invention était utilisée à l’époque pour "soigner" des femmes atteintes "d’hystérie". Depuis le XVIIème siècle, les médecins ont en effet l’habitude de "soigner" leur frustration sexuelle en les masturbant.

Il faudra attendre le début du XXème siècle pour la révolution sexuelle s’opère et que les sex-toys quittent le monde médical. Dès les années 30, grâce à l’arrivée de l’électricité dans les foyers, le vibromasseur ressemble moins à une machine à vapeur mais apparaît plutôt sous la forme d’appareils ménagers allant du sèche-cheveux au batteur à œuf.

1983

L’entreprise américaine Vibratex lance sur le marché le célèbre Rabbit qui offre pour la première fois une stimulation interne ET externe. Fabriqué au Japon, il prend la forme d’un lapin pour contourner la loi nippone sur l’obscénité qui interdit la représentation des organes génitaux. Depuis, les sextoys n’ont cessé d’évoluer.

2012

En un an, le nombre de patients pris en charge dans les services d’urgence américains pour des accidents avec des accessoires érotiques passe de 1700 à plus de 2500, soit le double depuis 2007, d'après les données recueillies par la Consumer Product Safety Commission. Cause avancée : la sortie du premier tome de la saga littéraire "50 Nuances de Grey".

2017

Une étude de février 2017 de l’Ifop dévoile l’explosion des ventes de sextoys observées depuis une demi-douzaine d’années en France tout en brisant certaines idées reçues sur le sujet, à savoir le recours à ces jouets érotiques se faisant moins en solo qu’en duo. L’étude révèle que 49% des Françaises assument avoir déjà utilisé un sex-toy au moins une fois dans leur vie. Ce chiffre a augmenté de 40% en dix ans, ce qui témoigne d’une certaine "banalisation" de l’utilisation des sex-toys.