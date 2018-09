Le gouvernement débloque 40 millions d'euros en faveur des harkis

Dans un discours à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis, la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq a fait plusieurs annonces, notamment au sujet du devoir de mémoire.

La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a présenté, mardi 25 septembre, de nouvelles mesures en faveur des harkis, à l'occasion de la journée nationale leur rendant hommage. Ce "plan harkis" comprend le déblocage d'une enveloppe de 40 millions d'euros sur quatre ans, destinée à revaloriser les pensions des anciens supplétifs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et à venir en aide à ceux de leurs enfants qui vivent dans la précarité.

Ce dispositif pour les harkis de la deuxième génération, qui sera accompagné d'une aide personnalisée au retour à l'emploi, "concerne potentiellement quelques milliers de personnes, sur 80 000 à 100 000 individus qui, dans leur grande majorité, se sont très bien intégrés", explique-t-on au ministère.

Devoir de mémoire

Après la reconnaissance, le 13 septembre, de l'enlèvement et de la mort aux mains de l'armée française de l'opposant communiste Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie, le gouvernement a ainsi pris une nouvelle initiative. L'objectif est de "travailler sur l'apaisement des mémoires" autour de cette page douloureuse de l'histoire française, a expliqué Geneviève Darrieussecq.

Lors d'une cérémonie officielle dans la cour d'honneur de l'hôtel national des Invalides, entre deux Marseillaise jouées par la fanfare de la Garde républicaine en grande tenue, la secrétaire d'Etat a dévoilé "de nouvelles avancées en matière de reconnaissance, de réparation et de solidarité envers les harkis", inspirées du rapport d'un groupe de travail remis fin juin.

La République rend un hommage solennel à ceux qui, abandonnés par la France, subirent de violentes représailles ou connurent le pire.Geneviève Darrieussecq

La République "se souvient de tous ceux qui durent quitter leur terre natale. (...) Ils espéraient la fraternité de la République, ils ont été confrontés à l'oubli ou à l'hostilité", a déclaré la secrétaire d'Etat au sujet de ces anciens combattants. "La République a manqué à son devoir de protection envers ceux qui lui avaient fait confiance", a-t-elle insisté.

Une grande exposition sur les harkis

Le gouvernement compte par ailleurs lancer plusieurs initiatives mémorielles portant sur la reconnaissance du sort de cette communauté, dont "une grande exposition nationale sur l'engagement des harkis". Une "cérémonie d'hommage exceptionnelle, présidée par le président de la République" Emmanuel Macron, sera également organisée "dans les prochains mois", a annoncé Geneviève Darrieussecq.

Le chef de l'État a promu vendredi d'anciens combattants harkis et des représentants d'associations dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Cette promotion de harkis n'est pas inédite, mais est importante en nombre. Et, pour la première fois, des enfants de harkis ont été distingués au titre de leurs travaux et de leur parcours personnel.