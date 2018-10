La lettre d'un passager du "Titanic" mise en vente à Nancy

La lettre, proposée à 30 000 euros, n'a pas trouvé preneur et sera de nouveau soumise à la vente à la fin de l'année.

Un document rarissime a été mis aux enchères à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, vendredi 26 octobre. C'est un courrier, rédigé par un passager du Titanic et posté lors d'une escale à Cherbourg, le 10 avril 1912, quatre jours avant le naufrage du paquebot, rapporte France Bleu Lorraine. Le document, proposé à 30 000 euros, n'a pas trouvé preneur.

La lettre manuscrite, rédigée en anglais, commence par "My dear Edie". Elle raconte le quotidien de l'auteur à bord du Titanic, il y a 106 ans. La commissaire-priseur, Sylvie Teitgen, admet que "c'est à la fois amusant et glaçant à lire". Dans cette missive, il est question d'une collision avec un autre bateau, évitée de justesse dès les premières minutes de la croisière. "Je n'ai pas eu peur", informe l'auteur de ces lignes. Et d'ajouter de nombreuses anecdotes sur son expérience de passager, en particulier sur les "jolies femmes à bord".

La lettre sera remise aux enchères à la fin de l'année.