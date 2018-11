L'Egypte dévoile un tombeau et des sarcophages à Louxor

Un tombeau, des sarcophages et plusieurs objets funéraires de l'Egypte ancienne... Voici ce qui a été récemment mis au jour dans une nécropole de Louxor, dans le sud du pays. Ces découvertes, réalisées par des missions archéologiques égyptienne et française, ont été présentées à la presse, samedi 24 novembre, devant le célèbre temple funéraire de la reine Hatchepsout, qui se trouve près de la nécropole d'Al-Assassif, sur la rive ouest de Louxor.



Selon le ministère des Antiquités, le tombeau découvert date du Moyen-Empire (près de 2 000 ans avant Jésus-Christ) et appartient à "Thaw-Irkhet-If", présenté comme le superviseur des momifications dans le temple de Mout, situé sur le célèbre site de Karnak, également à Louxor.

