Feuilleton : 14,18, sur la route de la mémoire (3/5)

Dans la ville de Thiès, au Sénégal, les héritiers de Bakary Diallo affluent de tous les pays. Son fils les reçoit tous, comme une veillée, pour raconter et ne pas oublier l'ancêtre qui a combattu pour la France. Ce tirailleur sénégalais est une gueule cassée, il a été opéré treize fois en sept ans pour reconstituer sa mâchoire fracassée. Quand il est rentré au pays, il a juste transmis son amour de la France en donnant à certains de ses onze enfants les prénoms de ses amis français. La transmission comme mot d'ordre.

1 300 dessins d'enfants de 1914

Dans le quartier de Montmartre à Paris, un musée conserve 1 300 dessins réalisés pas des enfants de 1914. Ils imaginent les combats, la violence et la mort. À dix ans ils ont le coup de crayon triste et parmi eux, André Jolivet. Sa fille, Christine a découvert ces dessins il y a quelques années seulement et ce fut un choc. L'école où son père était élève a invité Christine Jolivet pour échanger avec des enfants d'aujourd'hui qui travaillent sur les croquis des enfants de 1914

Le JT

Les autres sujets du JT