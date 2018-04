Égypte : l'épopée du canal de Suez

On sait que les pharaons ont creusé les pyramides, un peu moins qu'ils ont creusé l'ancêtre du canal de Suez. C'était il y a 4 000 ans sous le règne du pharaon Sésostris III. Ce canal antique au nord du Caire (Égypte) sera détruit au VIIIe siècle par le calife al-Mansur. L'idée de relier Méditerranée et mer Rouge ressurgit au XVe siècle chez les Vénitiens. Il faudra attendre Ferdinand de Lesseps en 1854 pour qu'elle devienne réalité. Ce Français diplomate et entrepreneur réussit à convaincre le vice-roi d'Égypte Saïd Pacha. Son arrière-arrière-petit-fils n'en est pas peu fier.

Inauguré avec faste en 1869

"Une petite phrase de Jules Verne dit qu'il avait le génie de la volonté", se réjouit Nicolas de Lessesps. Les travaux vont durer dix ans en plein désert, des dizaines de milliers d'Égyptiens sont réquisitionnés pour creuser. Chaleur et malaria font des ravages. On invente donc la technique pour accélérer la construction du canal. Des machines inovantes pour terrasser et dégager les remblais. Avant le canal, il fallait contourner l'Afrique pour arriver en Inde, avec lui, Bombay n'est plus qu'à 11 600 kilomètres de Londres. On gagne 8 200 kilomètres, soit près de la moitié du temps de parcours. Le canal est inauguré avec faste en 1869.

