Égypte : de nouveaux trésors découverts à Louxor

C'est une terre de légende où les découvertes semblent ne jamais devoir s'épuiser. L'Égypte et ses trésors antiques continuent de fasciner les archéologues du monde entier. La zone de recherches la plus fertile se trouve à 1 000 km du Caire, près de la ville de Louxor. C'est là, dans la vallée des rois, gardée par les colosses de Memnon, qu'une mission égyptienne vient de mettre au jour une nouvelle tombe. Richement décorées, les peintures sont parfaitement préservées. Plus de 1 000 statuettes funéraires accompagnent le défunt dans l'au-delà, comme le voulait la coutume. Mais ce qui intéresse le plus les égyptologues, ce sont les sarcophages dont les couleurs n'ont quasiment pas été altérées par le temps.

Une découverte excellente pour le tourisme

La momie devra encore être étudiée, mais cette femme appartenait à la noblesse au temps des pharaons. Les autres sarcophages retrouvés sont parfaitement protégés depuis quatre millénaires. La vallée des rois et ses environs constituent une gigantesque nécropole où sont enterrés nombre de pharaons, comme Toutânkhamon. Mais combien reste-t-il de trésors enfouis ? Les autorités égyptiennes aiment mettre en lumière ces découvertes, car cette fascination mondiale pour les pharaons et leur civilisation est excellente pour les affaires. Elle draine chaque année des millions de touristes jusqu'aux portes de Haute-Égypte.

