Dans \"Escobar\", Javier Bardem incarne le plus grand narco-trafiquant de l’Histoire

Le film est adapté du livre "Amando a Pablo, odiaba a Escobar" publié en 2007 par la journaliste et star de la télévision colombienne Virginia Vallejo. Ancienne maîtresse de Pablo Escobar, elle est interprétée par Penélope Cruz. Une relation qui a permis de "voir Pablo Escobar de près (…) mais aussi d’un point de vue extérieur (…) de voir l’étendue de ce qu’il avait créé" explique Javier Bardem.

Le "Roi de la Cocaïne" de Medellín

L’acteur espagnol souligne les "atrocités" commises par Escobar et estime que "nous sommes responsables de la création d’une personne comme lui". Personnage sulfureux, grand bandit des temps modernes, le baron de la drogue a marqué l’histoire de la Colombie.

Né le 1er décembre 1949 à Rionegro en Colombie, Pablo Escobar grandit dans un milieu modeste. À 20 ans, il quitte l’université et se lance dans de petites escroqueries. Quelques années plus tard, il commence le trafic de cocaïne à Medellín. Le narco-trafic qu’il développe entre les États-Unis et la Colombie est si important qu’il lui vaudra le surnom de "Roi de la Cocaïne".

À 32 ans, il est élu suppléant à la Chambre des représentants de Colombie. Avec l’argent du trafic de drogue, il fait construire des maisons dans Medellín et devient populaire auprès de la population locale.

En guerre avec l’État colombien

Mais en 1984, en commanditant le mettre de Rodrigo Lara Bonilla, ministre de la Justice, il fait éclater une véritable guerre entre son cartel et l’État colombien qui fera plusieurs milliers de morts.

En décembre 1993, alors que sa tête est mise à prix, Pablo Escobar est repéré par l’armée colombienne après un coup de téléphone de plus de deux minutes à son fils. Il meurt dans un échange de coups de feu, le lendemain de son 44ème anniversaire.