Cinéma : "Marie Stuart, reine d'Écosse" réhabilite une figure historique

Le film Marie Stuart, reine d'Écosse, sortira en salle mercredi 27 février. Il réhabilite cette figure historique dans son combat pour la couronne contre sa propre sœur, Élisabeth première d'Angleterre. Tous les ingrédients du film d'époque sont présents : trahison et guerre, en plus d'une vision réaliste et féministe. "C'est une grande trahison entre Marie et la cour de son royaume d'Écosse pendant la durée de son règne", explique la comédienne Saoirse Ronan.

Une réputation dégradée et déformée

"C'est une histoire d'amour sur fond de batailles et de conspirations. Et la relation complexe entre Marie et Élisabeth est vraiment très intéressante", relève de son côté Margot Robbie, qui incarne la reine d'Angleterre. La réputation de Marie Stuart a souvent été dégradée, déformée, loin de la réalité historique que ce film de Josie Rourke tente de reconstituer.

