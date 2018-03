Amoco Cadiz : il y a 40 ans, une journée en enfer

Ils étaient pilotes et mécaniciens. Ce soir de mars 1978, leur hélicoptère était d'alerte. Un pétrolier indique être en difficulté au large du Finistère : l'Amoco Cadiz. Les deux hommes seront les témoins de la pire marée noire jamais survenue en France. Le pétrolier dérive, son gouvernail est hors d'usage. Tout le monde est sain et sauf : 28 personnes sont sauvées en 43 minutes, leur plus belle opération. Mais reste le fioul, le souvenir d'une eau noire, pâteuse, d'une mer d'huile.

Mobilisation exceptionnelle pour limiter les dégâts

Dans les jours qui suivent, 360 kilomètres de plage sont pollués, poissons et oiseaux meurent par dizaines de milliers, les agriculteurs sont appelés en renfort afin de nettoyer autant que possible. D'innombrables anonymes sont venus leur prêter main-forte, armés de pelles et de râteaux. Quarante ans plus tard, il ne reste plus de traces de fioul sur les plages, l'épave du pétrolier repose au fond de la mer, à quelques centaines de mètres de la côte.

