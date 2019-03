VIDEO. Ni masculine ni féminine, voici Q la première voix non genrée au monde

"Q a été créée pour aider et mettre fin au sexisme en favorisant une plus grande inclusion dans la technologie des assistants vocaux", ont expliqué les chercheurs.

Après Siri et Alexa, place à "Q", le premier assistant vocal "non genré" développé par un studio danois. Ces chercheurs danois, qui font partie du collectif Equal AI, ont présenté, en collaboration avec l'agence créatice Virtue, leur création, lundi 11 mars, à South By Southwest, le festival culturel et technologique d'Austin (Texas), indique le site Wired.

"Le collectif Equal AI, qui milite pour développer les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, a travaillé conjointement avec des linguistes, des ingénieurs et des techniciens et a fait appel à des volontaires pour enregistrer des voix non genrées, ni masculines ni féminines", raconte L'Obs. Après avoir fait écouter les enregistrements à des milliers d'auditeurs, les chercheurs "se sont concentrés sur une voix, qu'ils ont ensuite traitée dans le domaine fréquentiel afin d'en retirer toute intonation caractéristique pour aboutir à la neutralité souhaitée", détaille le site Comment ça marche. "Q a été créée pour aider et mettre fin au sexisme en favorisant une plus grande inclusion dans la technologie des assistants vocaux", a affirmé l'agence Virtue dans un communiqué de presse.