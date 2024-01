Technologie : l’intelligence artificielle au cœur de la santé à Las Vegas

Cette année au grand salon consacré aux technologies à Las Vegas (États-Unis), il y a beaucoup d’innovations autour de la santé. Certaines pourraient révolutionner la vie de certains malades.

Dans un célèbre hôtel de Las Vegas (États-Unis), il y a une expérience aux frontières de la science-fiction. Une société allemande a créé un exosquelette. Le harnais pèse 6 kg et accompagne les mouvements du corps. Il a été conçu pour adoucir les tâches les plus pénibles dans l’industrie ou le commerce et s’est vendu à plus de 1 000 exemplaires en quelques mois. Certains hôpitaux parisiens pourraient être équipés prochainement pour aider le personnel soignant à lever les patients. Près de 10 000 euros à l’achat et la perspective, selon la société, d’un monde où chacun aura bientôt son exosquelette.

Un capteur pour enregistrer le bruit du cœur

Comment allonger notre durée de vie et vieillir en meilleure santé ? C’est l’une des obsessions du salon de la technologie (CES). Pour mieux se soigner à la maison, une société française propose un capteur multifonctions. L’appareil peut mesurer le bruit du cœur, il réalise aussi un électrocardiogramme et prend la température frontale. Vendu autour de 200 euros, il devrait prochainement être mis sur le marché et rendre les téléconsultations beaucoup plus efficaces.