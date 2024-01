Technologie : de Trappes à la Silicon Valley, rencontre avec Loqmann Benhaddya, prodige de l'intelligence artificielle

Loqmann Benhaddya, un étudiant en informatique français, a inventé une application pour scanner les déchets dans la rue. Originaire de Trappes, en banlieue parisienne, il a remporté un concours national qui l’emmènera pour ses études en Californie.

La Silicon Valley, fief des géants du numérique, se trouve à quelques encablures du Golden Gate et de la baie de San Francisco (États-Unis). Elle pourrait changer le destin de Loqmann Benhaddya et ses camarades. Pour ces étudiants originaires de Trappes (Yvelines), le rêve américain est devenu réalité : un premier voyage en décembre, et bientôt un autre, pour présenter leurs inventions. Sur leurs ordinateurs, des lignes de code, qui permettent d’utiliser l’intelligence artificielle pour inventer des logiciels.

Une application de gestion des déchets

Loqmann Benhaddya, 18 ans et étudiant en deuxième année d’informatique à l’université, vient de créer une application de gestion des déchets. "L’idée, c’est dès que je vois des déchets sauvages, je prends mon téléphone et je prends en photo pour envoyer cette image à la mairie. L’intelligence artificielle va traiter la photo, et ensuite une équipe va ramasser ces déchets", explique-t-il.

À Trappes, où près de la moitié de la population a moins de 30 ans et un jeune sur quatre est au chômage, une dizaine de filles et garçons propulsent la ville en pépinière de l’intelligence artificielle. Exposés sur le fronton de la mairie, les jeunes informaticiens n’hésitent pas à transmettre leurs connaissances. Au mois de décembre, l’université de Berkeley (Californie, États-Unis) a décerné aux inventeurs de Trappes le prix des jeunes talents de l’année 2023. En mars prochain ils seront de retour aux États-Unis pour créer un partenariat entre Berkeley et Trappes.