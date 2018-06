Santé : le scanner en 3D fait avancer la médecine

C'est une innovation médicale unique au monde. Le CHU de Caen (Calvados) teste ici sur des patients volontaires un système d'imagerie révolutionnaire. Grâce à des capteurs rotatifs, ce scanner dernier cri permet de réaliser des clichés en trois dimensions et en très haute définition. Les systèmes actuels ne produisent en effet que des images en deux dimensions ou en 3D partielle. Et à moins de multiplier les prises sous différents angles, impossible d'obtenir une vue d'ensemble.

Une centaine d'hôpitaux français sont intéressés

Désormais, l'examen est plus rapide et donc moins irradiant. Après avoir injecté au patient un produit radioactif, un seul cliché suffit pour explorer l'ensemble du corps. Les images sont aussi plus précises pour détecter par exemple une maladie de Parkinson sur le cerveau, des embolies pulmonaires ou encore des métastases sur des parties osseuses. Il s'agit de la dernière phase de test avant une validation internationale. Le service de médecine nucléaire de Caen pourrait ensuite devenir un centre de référence pour ce nouveau système. En France, plusieurs hôpitaux sont déjà intéressés pour s'équiper.

